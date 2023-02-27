Altı yıl önce 'güçlendirme' raporu verilen hastaneye depremin ardından 'sağlam' raporu verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır’da onlarca bina ağır hasar gördü. 2017 yılında "güçlendirme" raporu verilen Lice Devlet Hastanesi'ne ise depremden sonra "sağlam" raporu verildi.

Amida Haber'den İlyas Akengin'in haberine göre; Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır ve ilçelerinde hizmet veren hiçbir hastanenin depremde hasar görmediğini açıkladı. Sadece Bağlar Semt Polikliniği binasının, depremde az hasar gördüğü bildirildi. Az hasarlı binaların kullanılmasında bir sıkıntı olmadığı için ise binanın hizmet vermeye devam ettiği belirtildi.

2017 yılında yapılan kontrollerde kolon ve kirişlerinde yetersizlik tespit edilen Lice Devlet Hastanesi'nin de “sağlam” raporu alan binalar arasında yer alması dikkat çekti. 2017 yılındaki kontrolde güçlendirilmesi gerektiği rapor edilmesine rağmen, altı yılda hiçbir işlem yapılmayan hastaneye “sağlam” raporu verildi.

Tahliye edilmişti, hasarsız raporu aldı

Diyarbakır’da depremin ilk günü, Dağkapı Çocuk Hastanesi’ndeki hastalar, Askeri Hastane’ye nakledildi. Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nin yatan hasta servisindeki bazı katlar da tahliye edildi.

Ancak iddialara göre; hem Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi hem de Dağkapı’daki Çocuk Hastanesi’ne geçmiş yıllarda, çürük raporu verildi. Hastanelerden biri için tahliye biri için ise güçlendirme önerisi yapıldığı ancak aradan geçen zaman da hiçbir işlemin yapılmadığı ve son depremdeki kontrolün ardından iki binanın da “hasarsız” raporu aldığı belirtildi.