Altı parti parlamenter sisteme geçiş için çalışma komisyonu kurdu

Millet İttifakı ile birlikte hareket eden 6 siyasi partinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş planının yol haritasını çalışmak üzere bir çalışma grubu oluşturuldu.

Komisyonda CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİP adına Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Saadet Partisi adına Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti adına Genel Sekreter Serhan Yücel, DEVA Partisi adına Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi adına İnsan Hakları Başkanı Serap Yazıcı yer alıyor.

AA'nın haberine göre çalışma kapsamında öncelikle her parti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecine ilişkin kendi yol haritasını belirleyecek.

Daha sonra 6 parti yetkilisinden oluşan komisyon bir araya gelerek geçiş sürecinin hangi dönemi kapsayacağını görüşerek, parlamenter sisteme geçiş sürecinde yapılması gerekli anayasal ve yasal düzenlemeleri ele alacak.

Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri ile kabineyle çalışma şeklini de ele alacak komisyon, Meclis İçtüzüğü, Siyasi Partiler ve Siyasi Etik kanunlarını çalışacak.