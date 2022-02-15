Altı muhalefet partisi 'güçlendirilmiş parlamenter sistem'i Ankara'da bir otelde açıklayacak

Muhalefet partisi liderlerinin 28 Şubat’ta yapacağı "güçlendirilmiş parlamenter sistem" açıklamasına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Açıklamanın nasıl yapılacağı konusunda da program netleşmeye başladı. Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre ilk olarak Meclis’te yapılması düşülen açıklama, Ankara’da, pek çok sivil toplum kuruluşundan temsilcinin de katılımıyla bir otelde gerçekleştirecek. Ayrıca “açıklamanın nasıl yapılacağının henüz kararlaştırılmadığı ancak her partinin hazırlanan metnin bir kısmını okuyabileceği” öğrenildi.

"Güçlendirilmiş parlamenter sistem"e geçiş üzerinde çalışan altı muhalefet partisinin genel başkanları, geçen hafta sonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelmiş, liderler, yaptıkları sistem çalışmasını 28 Şubat’ta açıklayacaklarını duyurmuştu.

Açıklamanın nasıl yapılacağına ilişkin detayları, "güçlendirilmiş parlamenter sistem" metnini hazırlayan genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Bahadır Erdem, Bülent Kaya, Bülent Şahinalp, Ayhan Sefer Üstün ve Mustafa Yeneroğlu’nun belirleyeceği kaydedildi.

Genel başkanların bir araya gelmesinin ardından altı partinin Ankara il başkanlarının da buluşacağı belirtildi. İl başkanları ortak bildiriyi ve güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini yarın Ankara Çankaya’da düzenlenecek çalışma yemeğinde ele alacak. Başkanlar, metnin seçmene nasıl anlatılabileceğini, metnin anlaşılması ve yayılması için hangi adımların atılabileceğini konuşacak.