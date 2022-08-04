Altı değerli kamu arazisinin daha özelleştirme öncesi imar planları değişti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla kamuya ait arazilerin özelleştirilme yoluyla ranta açılması hızla devam ediyor.

Son olarak, Maliye Hazinesi, Sümer Holding ve Türkiye Şeker Fabrikalarına ait altı arazinin daha satışı öncesi imar planları değiştirildi.

Maliye Hazinesi’ne ait araziler:

Ankara Çankaya Çayyolu 80137 ada 1,2,3, ve 4 parseller

İstanbul Kartal Soğanlık 12637 ada 1 parsel

Sümer Holding AŞ’ye ait araziler:

Bursa Osmangazi Demirtaş Mahallesi 7726 ada 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 ve 164 parseller

Muğla Datça İskele 595 ada 16, 17, 18, 19 ve 20 parseller

Şanlıurfa Karaköprü Mehmetçik Mahallesi 811 parsel

Türkiye Şeker Fabrikalarına ait arazi:

Konya Akşehir Adsız Bahallesi 148 ada 393 parsel