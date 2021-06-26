'Alternatif tıp'ta son nokta: Beline delik açıp çamaşır ipi geçirdiler

Elazığ'da yaşayan 25 yaşındaki bir yurttaş, bel ağrısı şikâyeti ile doktora gitti. Muayeneye başlayan Ortopedi Uzmanı Dr. Noyan Dirlik, oldukça tuhaf bir durumla karşılaştı. Hastanın belinden iki adet delik açılmış ve deri altından çamaşır ipi geçirilmişti.

Hürriyet'ten Buse Özel'in haberine göre, hastanın şikâyetini tedavi edeceğini söyleyen, hiçbir eğitimi olmayan birinin bunu yaptığı ve uygulama sonucu belinde enfeksiyon geliştiği belirlendi.

Dirlik, karşılaştığı duruma ilişkin Hürriyet’e şunları söyledi: “2 yıl önce teşhis koyulan hasta birçok tedavi denemiş ama ağrıları geçmeyince farklı yöntemlere başvurmuş. Son olarak da böyle bir olay yaşamış. Hastada bir miktar enfeksiyon gelişmişti ancak bu çok riskli bir durum. Eğer enfeksiyon sinir köklerine ilerlerse sinir hasarı yaşanabilir. Bu enfeksiyon ilerlerse de ölüme kadar götürebilir. Bu tarz hiçbir işe yaramayan, alternatif adı altında uygulamalara çok rastlıyoruz. Ancak deri altından ip geçirmeyi ben de meslek hayatımda ilk defa gördüm. 5 aydır hasta bu şekilde yaşıyor. Son derece tehlikeli, ölümcül sonuçları olabilecek bir uygulama.

Enfeksiyon ilerlerse iç organlara zarar verebilir, sepsise kadar gidebilir. Hastaya durumu anlattım. Önemli işleri olduğunu söyleyen hastanın tedavisine hafta başından itibaren devam edeceğiz. Cerrahi müdahale ile enfeksiyonu temizleyeceğiz.”

Bakanlık teşvik ederse!

Gündeme gelen bu olay "alternatif tıp" adı altında AKP iktidarında yaşanan çok sayıda gerici uygulamayı akıllara getirdi.

Ancak tüm bu uygulamaları daha da tehlikeli hale getiren, Sağlık Bakanlığı'nın da bu gerici uygulamalara verdiği destek.

Öyle ki Bakanlık bu konuda kongre bile düzenlemişti.