Altaylı’dan Portakal’a: Madem bu kadar gündem olmak istiyordun...

Eski FOX Haber sunucusu, gazeteci Fatih Portakal en son, AKP'nin "muhalif" gazetecileri de davet ettiği 'Türkiye Yüzyılı' belgesini açıklayacağı toplantıya gitmesi üzerinden eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, AKP'nin etkinliğine katılan Fatih Portakal'a, "Madem bu kadar gündem olmak istiyordun, niye gündem olmamak için haberi bırakıyorum dedin?" sorusunu yöneltti.

'Dört koldan gündem olma peşinde'

Altaylı, bugünkü köşesinde şunları kaydetti:

“Bu arkadaşımız, iki sene öncesine kadar Fox Haber’i sunuyordu ve oldukça başarılı idi. En yüksek ratinglere sahip ana haber bülteniydi. Muhalif bir bülten olduğu için de hedefteydi. Sonra bir gün aniden başarılı sunucusu Fatih Portakal ‘Ben bırakıyorum’ dedi. Kendi açıklamasına göre ‘Gündemde olmaktan, sürekli tartışılmaktan, sürekli konuşulmaktan yorulmuştu ve İzmir’deki çiftliğine çekilecek, toprakla uğraşacaktı. Gündem olmak istemiyordu. Toprağa dönecekti.2 Döndü de.

Ama o gün bugündür gündem olmak, gündemde kalmak, gündemi belirleyebilmek için her şeyi yapıyor. Sosyal medyasından, youtube’dan, dört koldan gündem olma peşinde. Benim de anlamadığım tam da bu. Madem bu kadar gündem olmak istiyordun, niye gündem olmamak için haberi bırakıyorum dedin. Bir anlatsa da bilsek.”