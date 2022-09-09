Altaylı’dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Hiç üzerime alınmadım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Alo Holding'lerin medyası bana ders vermeye kalkmasın" açıklamasından sonra Habertürk yazarı Fatih Altaylı, konuyu köşesine taşıdı.

Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik söylediği iddia edilen sözleri üzerine alınmadığını yazan Altaylı, CHP’de Kılıçdaroğlu'na yakın dostlarını aradığını söyledi. Altaylı, kendisine, "Kemal Bey’in söylediklerinin seninle alakası yok" denildiğini aktardı.

Fatih Altaylı bugünkü yazısında CHP liderine yakın bir ismin kendisine konuya ilişkin olarak şunları söylediğini aktardı:

"Telefonuma sürekli mesaj yağmaya başladı. 'Kılıçdaroğlu sana çok ağır girişti' diye. Şaşırdım. Açtım baktım. Vallahi de, billahi de hiç üzerime alınmadım. Ama belli ki, birileri bu sözlerin bana yönelik olduğunu düşünüyor ya da bana yönelterek hedef saptırmak istiyordu. CHP’de Kemal Bey’e yakın dostları aradım. 'Kemal Bey’in söylediklerinin seninle alakası yok. Mezhepçilik üzerinden Kemal Bey’in aday olmaması gerektiğini söyleyen bazılarını ve bir zamanlar AKP’nin en has adamı iken son zamanlarda sureti haktan yana görünüp, bilinçli manipülasyon yapan bir araştırmacıyı hedef aldı. Bir internet sitesi özellikle konuyu sana yönlendirmiş ama ne seninle ne de sizin yayın grubu ile ilgili değil sözleri. Daha bir hafta önce sizin ekrandaydı Kemal Bey.' Benim açımdan da konu kapandı. 'Hayır bana demişsiniz' diyecek halim yok. Ayrıca çok da önemli değil, Kemal Bey bunları bana da söylemiş olabilirdi. İktidardan zaten çok böyle sözler işittim yıllardır. Alışkınım. Bugüne kadar herhangi bir kabalığını görmediğim, her zaman nazik Kemal Bey’e yanıt bile vermezdim. 'Sinirlenmiş' der geçerdim. Ama yine de üzülürdüm. Medyaya, gazetecilere karşı bu kaba üslubun muhalefetin de tarzı haline gelmiş olmasına üzülürdüm. Bırakın gazeteciler istediğini yazsın söylesin. Ekonomiyi toparlamak zaman alabilir. Ama üslup değişikliği bir anda yapılabilir. Haksız mıyım!"

Ne olmuştu?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı ve Metropoll Araştırma Başkanı Özer Sencar'a yönelik olduğu anlaşılan ancak isim vermeden yapılan paylaşımında Kılıçdaroğlu, "Defalarca suikast teşebbüsüne uğramış bana, köşelerinde ders vermeye kalkıyorlar. Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, televizyonlarda konuşmayan, 'Alo Holdinglerin' medyası bana ders vermeyi bıraksın, ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Bu böyle biline" ifadelerini kullanmıştı.