Altaylı'dan Ali Erbaş'a: Halka fakirliği övdünüz kendiniz Mercedes’le, özel uçakla gezdiniz

Fatih Altaylı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında "Diyanet İşleri’nin dinlerarası diyalogcu başkanı, gençlerin camiye gitmemelerinden, namaz kılmamalarından yakınmış, bunun nedenini bulmak gerektiğini söylemiş. Çok uzun bir araştırmaya gerek yok. Sabah aynaya bakarsanız, kendi söylediğiniz cümleleri zahmet buyurup okursanız bunun nedenini anlarsınız" yorumunda bulundu.

HaberTürk yazarı Altaylı'nın "Din ibadetten mi ibarettir" başlıklı yazısında öne çıkanlar şöyle:

"Camiye gitmeyi önemsediniz. Ama cami kapısından içeri girenin cebindeki paranın rüşvet parası olup olmadığını önemsemediniz. Camiye gelmeden önce metresinin koynundan çıkıp çıkmadığına bakmadınız. Kuran kursunu önemsediniz ama o kuran kursunda sübyanlara neler yapıldığını dert edinmediniz.

'İçinde ibadet edilmeyen koca koca camiler yaptınız'

İnandığınızı iddia ettiğiniz Allah’ın kendisine ibadet taleplerini yerine getirdiniz ama kul hakkı ile ilgili sözlerini zerre dinlemediniz. Allah’ın adını, emrettiği dinini kendi çıkarlarınız için kullandınız ama toplum için kullanmadınız. Halka fakirliği övdünüz, kendiniz Mercedes’le, özel uçakla gezdiniz. Gençler camilere bu yüzden gitmiyor Beyefendi. O camileri siz boşalttınız.

Gidilmeyen, içinde ibadet edilmeyen koca koca camiler yaptınız, yapıyorsunuz. O camilerin yerine gençlerin işe girebileceği fabrikalar yapsaydınız belki camiler dolardı. Ama sizin doldurmak istediğiniz şeyin aslında camiler olmadığını gençler gördü. O yüzden suçu gençlerde aramayın. İbadet etmemek bir suç ise arkasındaki suçlu sizsiniz."