Altaylı: Nişantaşı'nda kedilerin mama kaplarına zehirli mamalar bıraktılar

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Nişantaşı'nda kedi katilleri" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Altaylı yazısında, geçtiğimiz hafta sonu Nişantaşı'nda bulunan Sanat Parkı'ndaki kedilerin mama kaplarına zehirli mama bırakıldığını öne sürdü.

Onlarca kedinin hayatını kaybettiğini ifade eden Altaylı, "Yolda gezdirilirken bu mamalardan atıştıran pek çok ev köpeği de hastalanmış, günlerdir komada yatıyorlar. Bazıları ne yazık ki uyutulacak" dedi.

Altaylı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Yıllardan beri Nişantaşı sakinleri ve Şişli Belediyesi bu kedileri besler, bunlara semtteki parklarda kulübeler yapar. Kedilerin doğum zamanı semt ahalisi yavruların büyük bölümünü sahiplenir.

Kediler de en az Nişantaşı sakinleri kadar hatta onlardan daha Nişantaşılıdır. Hafta sonunda... Birisi ya da birileri. Kimliği ne yazık ki meçhul şerefsiz ya da şerefsizler... Nişantaşı kedilerinin mama kaplarına "zehirli mamalar" bırakmışlar. Kimseye zararı dokunmayan, dünya güzeli kedilerin mama kaplarına. Onlarca kedi hayatını kaybetmiş.

Yolda gezdirilirken bu mamalardan atıştıran pek çok ev köpeği de hastalanmış, günlerdir komada yatıyorlar. Bazıları ne yazık ki uyutulacak. Böyle bir insafsızlığı kim nasıl, niye yapar! Böylesi birini bir ana niye doğurur! Bunların dünyaya geliş biçime doğum demek doğru mudur!"

