Altaylı, Mehmet Ali Çelebi eleştirisine AKP'den gelen yanıtı paylaştı

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, CHP’den istifa edip Memleket Partisi’ne geçen, sonra oradan da ayrılıp AKP'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'yle ilgili eleştirilerine iktidar partisinden gelen yanıtı köşesine taşıdı.

Kendisine "CHP'nin siyasi savrulmasından dolayı ilkelerine ters düştüğü için CHP'den ayrılması çok doğal değil mi? Ne yapacaktı, ilkelerine uymayan bir partide devam mı edecekti?" denildiğini belirten gazeteci, şöyle devam etti:

"Doğru. Buna bir itirazım yok. Kimsenin de yok zaten. Bu yüzden de Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne katılmasını kimse eleştirmedi. Hadi diyelim ki orayı da beğenmedi. Zafer Partisi'ne katılabilirdi. Hadi orayı da beğenmedi. Vatan Partisi'ne bile katılabilirdi.

'Olay baştan sonra ilkesizliğin dibi'

Garip olan AK Parti'ye katılması oldu. Daha garip olan ise AK Parti'nin türlü hakaret ettiği böyle bir şahsı partiye kabul, bırakın kabulü davet etmesi oldu. Olay başından sonuna, tüm taraflar için ilkesizliğin dibidir."

Mehmet Ali Çelebi hakkında

Çelebi, 23 Temmuz 1984 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasya'da tamamladı. Maltepe Askeri Lisesi'ni birincilikle bitirdi. 2007'de Kara Harp Okulunu 4. olarak bitirdi ve teğmen oldu.

AKP döneminde Ergenekon'dan hapis yattı, CHP'den milletvekili seçildi

AKP döneminde görülen Ergenekon davaları kapsamında, 'örgüt adına Hizb ut-Tahrir örgütü içine sızarak faaliyetlerde bulunduğu' iddiasıyla 18 Eylül 2008’de tutuklandı, 41 ay cezaevinde yattı. 11 Mart 2014 tarihinde kendisine yöneltilen suçlardan beraat etti.

İktidarı en sert eleştirenlerden biriydi

CHP'de 35 ve 36. kurultaylarında Parti Meclisi'ne (PM) girdi. 2018 genel seçimlerinde İzmir Milletvekili olarak Meclis'e girdi ve iktidara en sert eleştirileri yönelten isimlerden biri oldu. 29 Ocak 2021'de ise CHP'den istifa etti.

Çelebi, 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisi'ne katıldı. 25 Şubat 2022 tarihinde buradan da ayrıldı.

İzmir Milletvekili, son olarak AKP'ye katıldı. Kendisine yöneltilen eleştiriler sürüyor.