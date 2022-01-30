Altaylı: Kılıçdaroğlu'na hain diye bağırtılan çocuğun Cumhurbaşkanından bir ricası olmuş

Habertürk yazarı Fatih Altaylı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kürsüden CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hain diye bağırtılan çocuğun Cumhurbaşkanından bir ricası olmuş. Suç örgütü yöneticiliğinden 10 yıldır hapiste olan babasının serbest bırakılması" dedi.

Kürsüden CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘na hain diyen bağırtılan çocuğun Cumhurbaşkanından bir ricası olmuş. Suç örgütü yöneticiliğinden 10 yıldır hapiste olan babasının serbest bırakılması. pic.twitter.com/oRXN0W6SLR — Fatih Altayli 🔴🇹🇷 (@fatihaltayli) January 30, 2022

Altaylı'nın paylaşımını alıntıladığı Trabzon yerel haber sitesi 61saat.com'daki haberde "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve çevresindeki bakanlara seslenen B.C. G. isimli bir çocuk 'Babam 10 yıldır beri yatıyor, onu çok özledim' deyip çeşitli suçlardan 10 yıl önce cezaevine giren babasının tahliyesini istedi. Öte yandan küçük B.C.G sosyal medya hesabında 'Bana eksik yanın ne diye sorma hayat babam derim' ifadeleri yazdığı görüldü. Küçük çocuğun babası 10 yıl önce Trabzon'da cezaevine girmişti" denildi.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Daha sonra mikrofonu eline alan B.C.G. 'Bana mikrofonu verin. Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcanın karşısında kim? O hain hain ona oyununuzu verin. Adam burada… Trabzonspor altyapısında defans oynuyorum. Benim madalyam var' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı daha sonra B.C.G.'ya oyuncak hediye edip Trabzon Milletvekili Salih Cora’ya ilgilenmesi talebinden bulundu."