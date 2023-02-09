Altaylı: Böyle olacağı o saçma sapan sözde deprem tatbikatı yapıldığı gün belli olmamış mıydı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili olarak koordinasyonsuzluğa ve yetersizliğe dikkat çekerken, "Bunun böyle olacağı o saçma sapan sözde deprem tatbikatı yapıldığı gün belli olmamış mıydı! Şimdi o günlerin acısını çekiyor insanlarımız" dedi.

Altaylı, depremde en büyük yıkımın yaşandığı yerlerden biri olan Hatay'ın durumuna yer verdiği bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

'Hata bugünün hatası, eksik bugünün eksiği değil'

"1999’da hiç hazırlıksız yakalandığımız depremden sonra demediğini bırakmayanlar, devlete, devleti yönetenlere ağızlarına geleni söyleyenler ve söyletenler bu kez gerçeği biraz olsun yansıtarak bu büyük felaketin boyutunu anlatmaya ve bir şeyler yapmaya çalışanları devlet düşmanı gibi gösterip tehdit etmeye başladılar bile.

Şaşırdık mı! Asla. Üstelik de kendileri bir şey yapmadığı ya da yapamadığı gibi, başkalarının bir şeyler yapmaya çalışmasını da engelliyorlar. Kendini koordine etmekten aciz bir AFAD’a 'AFAD her şeyi koordine edecek. AFAD dışında bir yardım organizasyonuna izin vermeyeceğiz' diyorlar.

AFAD çalışanlarına kızmıyoruz. Tam aksine minnettarız. Biliyoruz, görüyoruz bu imkanlarla ellerinden geleni yapıyorlar.

Hata bugünün hatası, eksik bugünün eksiği değil. Baştan yanlış yapılmış. AFAD aslında bir lojistik kuruluşu. Başında UPS, DHL CEO'su tarzında biri olması gerek. Ne yazık ki, öyle bir durumda değil. Hal böyle olunca bugünkü duruma şaşırdık mı! Tabii ki hayır. Bunun böyle olacağı o saçma sapan sözde deprem tatbikatı yapıldığı gün belli olmamış mıydı! Şimdi o günlerin acısını çekiyor insanlarımız. Aklımız, canımız deprem bölgesinde, evimizde yediğimiz her lokmadan, sıcak odamızda oturduğumuz koltuktan, yatabildiğimiz yatağımızdan dolayı utanıyoruz. O yüzden de, tehdit de etseler, dövseler de, sövseler de, öldürseler de bunları yazacağız kardeşim. Yazacağız. Anlatacağız. Konuşacağız."