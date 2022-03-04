Almanya'nın Ukrayna'ya göndereceği füzelerin çalışmadığı ortaya çıktı

Almanya'nın Ukrayna’ya göndermeyi planladığı uçaksavar füzelerinin çalışmadığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Alman Spiegel dergisinde yayımlanan haberde, Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan Rus yapımı Strela uçaksavar füzelerinin 35 yıllık ve Doğu Alman Ulusal Halk Ordusu’na (NVA) ait olduğu, ayrıca yapılan ilk kontrollerde füzelerin çalışır durumda olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, mühimmatın ateşleme mekanizmalarının oksitlendiği ve füzelerde çatlamaların bulunduğu kaydedildi.

Haberde, çalışmayan ve çürümeye terk edilen füzelerin Ukrayna’ya gönderilmesi 'Federal hükümet için büyük bir utanç' olarak nitelendirildi.

[DOSYA]

Ukrayna'daki savaş: Gün gün ne oldu?

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaştaki öne çıkan gelişmeler gün gün bu sayfada...

 