Almanya'nın kamulaştırma kararı aldığı enerji şirketi 40 milyar avro zarar açıkladı

Alman enerji devi Uniper yılın 9 ayında yaklaşık 40 milyar avro zarar ettiğini açıkladı.

Şirketin spot piyasada çok daha yüksek fiyatlarla gaz almasıyla oluşan 10 milyar avroluk ek maliyetin yanı sıra Rusya'nın artık Almanya'ya gaz tedarik etmemesi nedeniyle gelecekte beklenen 31 milyar avroluk zararın, yaklaşık 40 milyar avroluk zarara neden olduğu belirtildi. Söz konusu zarar Uniper'in sermayesinin yarısından fazlasını oluştururken, Alman şirket tarihinin en büyük zararları arasında yer aldı.

Alman hükümeti Eylül'de küresel enerji krizi sürecinde arzı güvence altına almak için Finlandiya kamu şirketi Fortum'un çoğunluk hissesine sahip olduğu Uniper'in yüzde 99'ını alıp kamulaştırmaya karar vermişti.

Almanya, Fin şirketin hisselerini alacağını ve ülkenin en büyük gaz ihracatçısı olan Uniper'e de sermaye akışı sağlayacağını bildirmişti.