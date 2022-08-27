Almanya'nın en fazla sınır dışı ettiği yabancılar Makedonlar ve Arnavutlar oldu

Almanya Federal Meclisi Bundestag'a göre, bu yılın ilk yarısında Almanya 6 bin 198 yabancıyı ülkeden sınır dışı etti. Makedonlar ve Arnavutlar'sa en çok sınır dışı edilen milletler oldu.

Söz konusu veriler, Sol Parti (Die Linke) milletvekillerinin verdiği soru önergesi sonrasında açıklandı.

Türkiye 4. sırada

Sınır dışı edilenler arasında en yoğun olanlar Makedonya vatandaşlarıydı. Altı aylık dönemde toplam 454 kişi Kuzey Makedonya'ya sınır dışı edildi.

Arnavutlar'sa sınırdışı edilenlerin 402'sini oluşturarak bu alanda en kalabalık ikinci uyruk oldu. Arnavutluk'tan sonra en çok sınır dışı edilen üçüncü ve dördüncü milletlerse Gürcistan ve Türkiye vatandaşları oldu.

AB'nin merkezi istatistik kurumu Eurostat'ın 2021 verilerine göre Arnavutluk vatandaşları, AB ülkelerine sığınma talebinde bulunanların sayısı bakımından Balkan ülkeleri arasında açık ara birinci sırada yer alıyor. 2021 boyunca çoğu Fransa, Belçika ve Almanya'da olmak üzere Arnavutluk'tan toplam 13 bin 210 sığınmacı kaydedildi.

Kuzey Makedonya, AB ülkelerinde sığınma talebinde bulunanlar açısından Arnavutluk'tan sonra ikinci sırada yer alıyor. 2021'de, AB'de Kuzey Makedonya'dan 3 bin 20 sığınma başvurusu kaydedildi.

Öte yandan Politico'nun bir haberine göre İngiltere makamları Perşembe günü ayrıca İngiltere'ye yasadışı yollardan ulaşmak için İngiliz Kanalı'nı küçük teknelerle geçen göçmenlerin yarısından fazlasının Arnavutluk'tan geldiğini söyledi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, 2022'nin ilk altı ayında İngiltere'ye gelen 2 bin 156 Arnavut'un kayıtlara geçtiğini söyledi.