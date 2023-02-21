Almanya'dan Türkiye'ye ek mali yardım

Depremlerin ardından Türkiye'yi gelen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Berlin hükümetinin Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgeler için 50 milyon avroluk bir yardımda daha bulunacağını açıkladı. Bu yardımın 33 milyon avrosunun Türkiye'ye ayrıldığı, kalan 17 milyon avronun ise Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütleri üzerinden Suriye'nin kuzeyindeki depremzedelere ulaştırılacağı belirtildi.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Baerbock ülkesinin deprem bölgesine toplam 108 milyon euro yardım yapmış olacağını ifade etti. Depremlerin yarattığı yıkımın anlatılamaz bir boyutta olduğuna ifade eden Baerbock, depremin üzerinden iki hafta geçmişken insanların yaşadığı tramvanın hala taze olduğunu ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, depremzedelerin Almanya'daki yakınlarının yanına gelebilmesi için vize sürecini kolaylaştırma taahhüdünü de yineledi. Baerbock bu amaçla ilk olarak deprem bölgelerine gidecek bir mobil vize sisteminin hayata geçirileceğini ifade ederek, pasaportunu depremde kaybetmiş olanlara da Türk makamları aracılığıyla yardımcı olunabileceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser da Türkiye'deki depremzedeler için Almanya'dan organize edilen yardımlardan övgüyle söz etti. Bakan, bunun iki ülke arasındaki derin bağın bir göstergesi olduğunu belirtti.

'Suriye'ye de yardım ulaştırmaya çalışıyoruz'

Baerbock ve Faeser, depremin 2011 yılından bu yana savaşın pençesinde olan Suriye'deki yıkıcı etkilerine de dikkat çekti. Baerbock ulaştırılamayan insani yardımların sorumlusunun Beşar Esad yönetimi olduğunu ileri sürerken, Faeser "Suriye'ye de yardım için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Suriye'ye gönderilen yardımların BM üzerinden ulaştırılabilmesi için şu ana kadar Türkiye'den üç sınır kapısı açılmıştı.

Öte yandan, Alman bakanların Türk hükümetinden temsilcilerle bir araya gelmesinin planlanmadığı aktarıldı.