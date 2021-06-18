Almanya'dan Türkiye'ye Afganistan desteği: 'Müteşekkirim'

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Ankara'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasındaki ortak basın toplantısında Kramp-Karrenbauer, NATO'ya karşı ortaya çıkan tehditlerin giderek çeşitlenmeye başladığını, bunların birlikte göğüslenmesinin gerekliliğini savundu. "Rusya ile ilgili olarak bütüncül bir yaklaşıma ihtiyacımız var" diyen Kramp-Karrenbauer, Almanya olarak sadece Baltık Denizi'nde değil, NATO'nun doğu kanadında da daha fazla katkı sağladıklarını söyledi.

Bu hafta başında Brüksel'de yapılan NATO liderler zirvesinin ardından gerçekleşen ziyaretin en önemli gündem maddelerinden biri NATO ve ABD birliklerinin çekilmeye hazırlandığı Afganistan oldu.

'Türkiye'ye müteşekkirim'

Alman Bakan, Afganistan'da NATO misyonunun sona ermesinin ardından edinilmiş kazanımların devam etmesi gerektiğini belirtti. "İlk etapta her şeyden önce diplomatik temsilciliklerin muhafaza edilmesi konusunda aynı görüşü paylaşıyoruz. Güvenliğin, ilk etapta havaalanının güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Altyapının da desteklerle inşa edilmesi gerekiyor" dedi.

Alman Bakan, sözlerini "Türkiye burada önemli bir rol üstlenmeye hazır olduğu için müteşekkirim. Bunun sadece Türkiye'nin görevi olmayacağı konusunda ve burada ittifakın ve müttefiklerin desteğinin gerektiği noktasında da aynı görüşü paylaşıyoruz" şeklinde sürdürdü.

Görüşmeler sürüyor

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlayan Türkiye, ABD ve NATO birliklerinin ülkeden çekilmesinin ardından da havalimanını işletmeyi öneriyor. Afganistan'ın dünya ile bağlantısını sağlayan havalimanının, diplomatik temsilciliklerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri açısından da önem taşıdığı ifade ediliyor. Kabil'deki havalimanının işletilmesi ve tıbbi hizmetlerin sunulması, NATO birliklerinin Temmuz ayı başında çekilmesinin ardından, diplomatik faaliyetlerin sürdürebilmesi için şart koşuluyor.

Ancak havalimanının kim tarafından ve nasıl işletileceğine dair henüz bir karar verilmedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO zirvesi sonrasındaki açıklamasında bu konuda çalışmaların sürdüğünü belirterek "Türkiye elbette burada kilit bir rol oynayacaktır" demişti.

Afganistan konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'in yaptığı görüşmede de gündeme gelmiş, Erdoğan toplantı sonrasındaki açıklamasında eğer Afganistan'da bir görev üstlenilecekse, "diplomatik, lojistik, bunun yanında mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor" şeklinde konuşmuştu. Erdoğan ayrıca Macaristan ve Pakistan'ı da yanlarına almak istediklerini söylemişti.

Silah satışındaki 'kısıtlamalar kaldırılmalı'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Alman Bakan Kramp-Karrenbauer ile "son derece yapıcı, olumlu, karşılıklı anlayış ve yaklaşım birliği içinde" görüştüklerini söyledi.

Türkiye ve Almanya arasındaki savunma sanayi alanındaki yakın işbirliği olduğunu öne süren Akar, silah ihracatı konusunda Almanya'nın Türkiye'ye uyguladığı kısıtlamalar konusundaki beklentilerini dile getirdi. Bakan Akar, "Önümüzdeki dönemde bu yaptığımız faaliyetlerin, ortak çalışmaların daha da gelişebilmesi için bazı konularda, özellikle kısıtlamalar konusunda bazı somut adımlar atılması gerektiğini kendilerine ifade ettim. Kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini Sayın Bakan'a söyledik" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini ifade eden Bakan Akar, "Herhangi bir kısıtlama Türkiye'nin dolayısıyla da İttifak'ın birtakım zaaflara düşmesine sebebiyet verebilir" dedi.