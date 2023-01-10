Almanya'dan 'Kıbrıs' açıklaması: İki devletli çözüm söz konusu olamaz

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı İonnis Kasulidis ile Berlin'de bir araya gelen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, görüşme sonrasında Kasulidis'le ortak basın toplantısı düzenledi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Ada'nın yeniden birleştirilmesi yönündeki çabaları desteklediklerini söyleyen Baerbock, Kasulidis'e hitaben "Almanya bu konuda kesin bir biçimde sizin tarafınızdadır" dedi. Kıbrıs'ta çözümün sadece Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde mümkün olabileceğini söyleyen Baerbock, "Kıbrıs'a iki devletli çözüm söz konusu değildir" diye konuştu.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kasulidis de ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada mevcut durumun bu şekilde devam etmesi halinde 'bunun bir parçalanmaya yol açacağını' söyledi. "Taksim ise çözüm olamaz" diyen Kasulidis, "Kıbrıs'ta, Yunanistan'da ve Türkiye'de olmak üzere yaklaşan üç seçim var ve diyaloğa yeniden başlamak için ilerlemeler kaydetmek ancak Türkiye'deki seçimlerin sonrasında mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.