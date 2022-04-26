Almanya'dan 'Kavala' açıklaması: Derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz

Almanya hükümeti, Osman Kavala'nın Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını eleştirdi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, mahkemenin verdiği kararın, "Türkiye'nin, Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği'ne aday ülke olarak kabul ettiği hukuk devleti standartları ve uluslararası yükümlülüklerle kökten tezat oluşturduğunu" dile getirerek, Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını beklediklerini söyledi.

Almanya Kültür Bakanı Claudia Roth da, söz konusu kararı "saçma" ve "her açıdan dayanaksız" diye nitelendirerek bunun siyasi bir karar olduğunun açıkça görüldüğünü belirtti. Kararı "Osman Kavala'ya karşı kişisel intikam ile Türkiye'de olası bir demokrasi kültürüne yönelik bir savaş ilanı" olarak değerlendiren Roth, yargının kararıyla birlikte, "Osman Kavala'nın, Türkiye'deki demokrasi kültürü ve Türk sivil toplumu adına cezaevinde bulunduğunun tescillendiğini" belirtti. Bakan Roth, konuyla ilgili Twitter mesajında, Kavala için "Değerli bir kültür destekçisi olarak hem ülke içinde hem de Türkiye ile Almanya ve Avrupa arasında köprüler kurdu" ifadelerini kullandı.

Roth, Osman Kavala'nın suçsuz olduğunu ve derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.