Almanya'dan enflasyona karşı üçüncü yardım paketi

Almanya'da hükümet, yükselen enflasyon karşı hazırlanan 65 milyar avroluk üçüncü paket taslağı üzerinde anlaştı.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un liderliğindeki koalisyon hükümetini oluşturan üç partinin de kabul ettiği pakette indirimli toplu taşıma ücreti programının devamı ile enerji şirketleri için 1,7 milyar avroluk vergi indiriminin yer alması bekleniyor.

'Yüksek enerji fiyatları nedeniyle yardım gerekli'

Ülkede yaz aylarında uygulanan 9 avroluk indirimli tren bileti uygulaması büyük ilgi gömüştü. Uygulamanın iptalinin gündeme gelmesi üzerinde, başkent Berlin'de protesto gösterileri düzenlenmişti.

Olaf Scholz, üç partinin haftalardır üzerinde ayrıntılı şekilde tartıştığı paketi "Vatandaşlar ve iş yerleri için hızlı ve orantılı yardım, yüksek enerji fiyatları nedeniyle gerekli" diyerek duyurdu.

'Rusya artık güvenilir değil'

Scholz, paket sayesinde ekonomisinin yüksek derecede bağımlı olduğu Rus doğal gazı sevkiyatının kesintiye uğramasına rağmen Almanya'nın "enerji arzını garantileyerek bu kışı atlatabileceğinin" güvencesini verdi.

"Rusya artık güvenilir bir enerji sağlayıcısı değil" diyen Scholz federal hükümetin bu sonuca yılın başından beri hazırlandığını belirterek, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve doğalgaz stoklarının doldurulması sayesinde ülkesinin Kuzey Akımı boru hattındaki kesintiyle baş edebileceğini dile getirdi.

Almanya'nın alternatif arayışı

Rus enerji tekeli Gazprom, Kuzey Akım boru hattındaki yeni arızaları gerekçe göstererek doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklamıştı.

Rus doğal gazına alternatif arayışındaki Almanya, geçtiğimiz günlerde Kanada ile hidrojen anlaşması imzalamış, daha önceki aylarda da yeni enerji projeleri için Afrika'da temaslarda bulunmuştu.

Enerji çeşitliliği sağlamak açısından fosil yakıt kullanımında büyük bir geri dönüş kararı alan ülke, ağustos ayı başında kömürle çalışan termik santrallerden ilkini faaliyete geçirmişti.