Almanya'daki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 81'e çıktı, kayıplar bini aştı

Almanya menşeli ARD'nin haberine göre, Almanya'nın batısındaki şiddetli selde yaşamını yitirenlerin sayısı Cuma günü en az 81'e yükseldi. Yerel yetkililierin açıklamasına göre Köln'ün güneyindeki Ahrweiler'de yaklaşık 1.300 kişinin kayıp olduğunu tahmin edilirken selden etkilenen bazı bölgelerde cep telefonu şebekeleri çöktü.

Kuzey Ren-Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde taşan nehirler kasaba ve köyleri harabeye dönüştürürken Köln yakınlarındaki Erftstadt selden en ağır biçimde etkilenen yer oldu. Bölgede yetkililerin çağrılarına karşın bir çok kişi evlerine geri dönmüş ve sonra kaybolmuştu.

Köln bölge hükümeti bu sabah yaptığı açıklamada birçok kişinin hala evlerde olduğunu ve birçoğunun kayıp olduğunu söyledi.

Kuzey Ren-Vestfalya parlamentosu bugün acil toplantı yapacak. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer Spiegel dergisine verdiği demeçte, merkezi hükümetin etkilenen bölgelere mümkün olan en kısa sürede mali destek sağlamayı amaçladığını ve kararın önümüzdeki hafta Çarşamba günü onay için kabineye gitmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Dün felaketten ağır etkilenen Belçika'daysa sızıntı yapan bir nükleer santralin kapatıldığı açıklanmıştı.