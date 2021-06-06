Almanya'daki eyalet seçiminde faşist parti ikinci oldu

Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçimlerinde faşist parti "Almanya için Alternatif" (AfD) sandıktan ikinci parti olarak çıktı.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) seçimleri yüzde 35,9 oy oranıyla kazanırken, faşist parti AfD yüzde 22,7 oy oranıyla ikinci sırada geldi.

Sol Parti'nin oyların yüzde 10,9'unu aldığı seçimlerde Sosyal Demokrat Parti oyların yüzde 8,3'ünü, Yeşiller yüzde 6,5'ini, Hür Demokrat Parti ise yüzde 6,4'ünü aldı.

CDU'nun eyalette 2014'te yapılan önceki seçimlere göre oy oranını yüzde 6'ya yakın artırması sürpriz olarak değerlendirildi.

Halihazırda Saksonya-Anhalt eyaletini CDU'nun Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller ile kurduğu koalisyon hükümeti yönetiyor.