Almanya’da sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 176’ya yükseldi

Almanya'da Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, Mainz kentinde yaptığı açıklamada, eyalette ölü sayısının 128’e çıktığını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Dreyer, bu sayının artabileceğini belirtti. Eyalet İçişleri Bakanı Roger Lewentz de hala 155 kişinin arandığını kaydetti. Lewentz, yaşamını yitiren 62 kişinin kimliğinin tespit edildiğini, 766 kişinin de yaralı olarak hastanede bulunduğunu aktardı.

Bavyera eyaletinde ise 1 olarak kaydedilen can kaybı sayısında artış olmazken, ülkede sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı.

Öte yandan Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD) tarafından, selden etkilenen bölgelerde hafta sonunda şiddetli yağışların beklendiği uyarısı yapıldı.