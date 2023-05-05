Almanya’da seçim görevlilerine 'ülkücü' tehdidi!

Yurtdışında toplam 3 milyon 416 bin 98 seçmenin 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin oy kullanma işlemleri devam ederken, hile ve usulsüzlük haberleri de arka arkaya gelmeye başladı. Almanya’dan gelen şikayetler arasında, kendilerini “ülkücü” olarak tanıtan grupların toplu halde sandık kurullarını dolaşarak, görevlilere gözdağı vermeye çalıştıkları da yer alıyor.

Almanya’nın Essen kentinde müşahitlik görevini sürdüren bir grup üniversite öğrencisi karşılaştıkları usulsüzlükleri soL’a şöyle anlattılar:

“Yurttaşlara oy pusulalarının nasıl kullanılacağı anlatılırken ‘mührü buraya basmanız gerekiyor’ denilerek Recep Tayyip Erdoğan işaret ediliyor ve seçmen yönlendirilmeye çalışılıyor. Yetkililerden yardım isteyen seçmenin muhalefete oy verdiğini fark ederlerse, oy pusulasının ucunun gizlice yırtarak oyun geçersiz sayılmasını sağlamaya çalışıyorlar. Bunlara çok sık tanık oluyoruz. Biliyorsunuz, oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması durumunda oy geçersiz sayılıyor. ‘Ben az görüyorum’ ya da ‘yardıma ihtiyacım var” diyen yurttaşların yerine kabine girerek onlar adına oy kullanıyorlar. Aslında kabine yaklaşmaları bile yasak. İçeride ne yaptıklarından haberimiz olmuyor. Kabine giremeyecekleri konusunda uyarmamıza rağmen bir sonuç alamıyoruz.

YSK’nın sisteminde oy kullanamayacağı belirtilen isimlere oy kullandırıldığına ve ikinci kez oy kullanılmasına da şahit olduk. Ancak sistemde verilerin uyuşmaması halinde ne yaptıklarını bilemiyoruz. Bunları tutanak altına aldırıyoruz. Ancak bu itirazlarımızın dikkate alınıp alınmayacağına dair şüphelerimiz var. Muhalefet adına zaten sayımız çok ve sandıklara yetişmekte çok zorlanıyoruz.

Bunlarla uğraşırken bir yandan da Ülkü Ocakları üyesi olduklarını söyleyen grupların tehditleriyle karşılaşıyoruz. İtiraz tutanaklarımız yazılırken, sandık kurulunun başına toplanıyorlar ve ‘tüm ülkücüleri yığarız başınıza, dikkatli olun’ diye tehdit ediyor ve görevimizi yapmamıza engel olmaya çalışıyorlar.”

Gençler, yurttaşların tüm bu hile ve usulsüzlüklerine karşı uyarılmasının önemine de dikkat çekiyorlar.