Almanya'da polis kontrolü sırasında bir kişi yaşamını yitirdi

Almanya'nın Mannheim kentinde polis kontrolu sırasında direndiği belirtilen 47 yaşında bir kişi fenalaştı. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye götürülen kişi burada yaşamını yitirdi.

Baden-Württemberg Eyaleti Polis Departmanı, Akıl ve Ruh Sağlığı Merkezi'nden bir doktorun 47 yaşında bir hastayla ilgili yaptığı ihbarın ardından hastanın aranmaya başlandığını ve olayın, söz konusu kişinin polisler tarafından bulunması sonrasında yaşandığını belirtti.

Fenalaşma sebebi henüz belirlenemeyen kişinin cesedi ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Resmi makamlar daha fazla detay vermezken olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.