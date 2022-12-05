Almanya'da bir okulda bıçaklı saldırı yaşandı.
Alman basını saldırganın Illerkirchberg kasabasında okula giden çocukları hedef aldığını yazdı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Almanya'da okulda çocuklara bıçaklı saldırı
Almanya'da bir okulda çocukları hedef alan bıçaklı saldırı yaşandı.
Haber Merkezi
Almanya'da bir okulda bıçaklı saldırı yaşandı.
Alman basını saldırganın Illerkirchberg kasabasında okula giden çocukları hedef aldığını yazdı.