Almanya'da okulda çocuklara bıçaklı saldırı

Almanya'da bir okulda çocukları hedef alan bıçaklı saldırı yaşandı.

Haber Merkezi

Almanya'da bir okulda bıçaklı saldırı yaşandı.

Alman basını saldırganın Illerkirchberg kasabasında okula giden çocukları hedef aldığını yazdı.