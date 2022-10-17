Almanya'da odun toplayanların sayısı artıyor: Ağaçlara GPS takılıyor

Batı Almanya Radyo ve Televizyon Kurumu WDR'nin haberine göre, enerji fiyatlarının artmasıyla beraber Almanya'da ormanlardan odun toplayanların sayısında bu sene gözle görülür bir artış meydana geldi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Münster Orman Müdürlüğü'nden Adalbert Koch, WDR'ye açıklamasında, odun toplayanların küçük bir römork ile geldiklerini belirterek, "Bir elektrikli testere ile geliyor, ağaç gövdesini parçalarına ayırıp yükleyip gidiyorlar" dedi.

Bu nedenle eyaletteki ormanlarda odun toplanmasını engellemek için bazı ağaçlara GPS takılması yöntemine başvuruluyor. Bu yöntem sayesinde, ağaç gövdesi hareket ettirildiğinde yetkililer alarmla durumdan haberdar oluyor.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti yetkilileri de insanların kendi ısınma ihtiyacını karşılamak için ormanlık alanda yerde bulduğu odun ve kütükleri toplayıp götürmesine sıklıkla rastlandığını belirtiyor.

Ormancılık Dairesinden Nicole Fiedler de "Yerde duran odun ve ağaç parçaları ekosistemin korunması için çok önemli. Bu 'ölü' odunlar birçok küçük canlının yaşam alanını oluşturuyor. Ayrıca karbondioksit ve nem depoluyor" diyor.

Geçen yıl bir metreküp odunun fiyatı 60-70 avro arasında değişirken bu sene fiyatı 200 avroya kadar yükselmiş durumda.