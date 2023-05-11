Almanya'da Mercedes fabrikasında silahlı saldırıda 2 kişi öldürüldü: 'Saldırgan AKP'li işçi iddiası'

Almanya'nın Sindelfingen kentinde bulunan Mercedes fabrikasında bu sabah saatlerinde 2 kişi silahla vurularak öldürüldü.

53 yaşındaki saldırganın tutuklandığı bilgisi paylaşılırken, polis olayın sabahın erken saatlerinde meydana geldiğini açıkladı.

soL'un edindiği bilgiye göre, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu taraftarları arasında çıkan siyasi tartışma sonucunda, AKP'li çalışanın tartıştığı iki kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddia ediliyor.

Detaylı ve net bilgiler henüz bilinmiyorken, yaralılar olduğu bilgisi de paylaşıldı.