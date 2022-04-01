Almanya’da koronavirüs önlemleri sona erdi

Almanya’da iki yıldır, 2020 Mart’ından bu yana günlük yaşamı belirleyen koronavirüs kısıtlamaları bugünden itibaren genel anlamıyla kaldırılıyor.

Federal Meclis tarafından kabul edilen yeni “Enfeksiyondan Koruma Yasası”na göre, sosyal temas kısıtlamaları tarih olurken, hastaneler, huzurevleri ve sığınmacı yurtları gibi tesisler ile toplu taşıma araçları dışında maske kullanma zorunluluğu da kalkıyor.

Öğrenciler iki yıl aradan sonra maskesiz ders sıralarında yer alırken, aynı şekilde sportif ve kültürel etkinliklerde uygulanan maske zorunluluğu ve seyirci sayısı sınırlandırılması da kaldırılıyor. Buna göre örneğin Bundesliga maçları bugünden itibaren stadyumların tüm kapasitesiyle oynanabilecek, sinema ve tiyatro salonlarına, lokantalara, gece kulüplerine girişte de herhangi bir sınırlama olmayacak.

Buna karşın enfeksiyon sayılarının çok yüksek olduğu ve hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin dolduğu bölgeler "Hotspot", yani sıcak bölge olarak tanımlanabilecek ve söz konusu sınırlı bölgelerde eyalet hükümetleri tarafından kısıtlama kararı alınabilecek. Bu bölgelerde maske kullanımı veya başka kurallar yeniden gündeme gelecek. Ancak bir bölgenin "Hotspot" olarak ilan edilmesi için hangi somut sayıların tespit edilmesi gerektiği netleştirilmediği için, söz konusu uygulamanın nasıl yaşama geçileceği bilinmiyor.