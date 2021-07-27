Almanya'da kimya tesisinin katı atık yakma alanında patlama

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Leverkusen kentinde kimya tesisinde bölgede patlama meydana geldiği duyuruldu. Patlamanın katı atık yakma bölümünde olduğu belirtildi.

Leverkusen Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Chempark Leverkusen'de daha önce bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İtfaiye ve hava araçları birlikleri bölgeye sevk edildi. Bölge sakinlerinin kapı ve pencereleri kapalı tutmaları isteniyor" denildi.

Patlamada 4'ü ağır 156 kişinin yaralandığı, 5 kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Patlama nedeniyle kilometrelerce uzaktan görülebilen yoğun duman oluşurken polis, çevredeki ev ve iş yerlerinin cam ve kapılarının kapalı tutulmasını istedi.

Leverkusen itfaiyesi de akıllı telefon kullanıcılarına "yüksek tehlike" uyarısı gönderdi.