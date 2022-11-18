Almanya'da 'Haham Evi'ne silahlı saldırı

Almanya'nın Essen şehrinin merkezinde bulunan sinagogun bitişiğindeki 'Haham Evi' olarak adlandırılan binaya silahla ateş edildiği bildirildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın olay yerindeki polis sözcüsüne dayandırdığı haberde, sinagogun bitişiğindeki "Haham Evi" (Rabbinerhaus) olarak adlandırılan binaya en az dört el ateş edildiği belirtildi. Kurşunların söz konusu binanın camdan olan giriş kapısına isabet ettiği aktarılırken, cam ve kapının çerçevesinin zarar gördüğü ifade edildi. Haberde olayın faillerinin henüz bilinmediği belirtildi.

Essen polisinden yapılan açıklamada ise olay yerinde polis köpekleriyle arama gerçekleştirildiği, kimsenin yaralanmadığı, halk için de bir tehlikenin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada bir kişinin ateş ettiğine ilişkin video görüntüsünün kendilerine ulaştığı ancak görüntü kalitesinin kötü olmasından dolayı kesin bir bilginin verilemeyeceği belirtildi.

Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul da olay yerine geldi. Sinagoga yapılan saldırının kendisini derinden sarstığını dile getiren Reul, Yahudi cemaatinin, failin en hızlı bir şekilde bulunması için her şeyin yapılacağına güvenebileceğini söyledi. Reul olaya ilişkin bir kişinin arandığını ve polisin soruşturma yürüttüğünü kaydetti. (AA)