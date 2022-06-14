Almanya'da enflasyon 50 yılın zirvesinde

Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 oranında arttı. Ülkede yıllık enflasyon, en son ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kış mevsiminde bu kadar yüksek ölçülmüştü.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Federal İstatik Dairesi Başkanı Georg Thiel, yaptığı açıklamada, "Yüksek enflasyonun başlıca sebebi hep olduğu gibi enerji ürünlerindeki fiyat artışları. Ancak birçok diğer üründe de fiyat artışlarını gözlemliyoruz, özellikle de gıda ürünlerinde" dedi. Ülkede nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 7,4 olarak açıklanmıştı.

Avrupa’da yüksek enflasyon nedeniyle Christine Lagarde başkanlığındaki Avrupa Merkez Bankası (ECB) 11 yıl sonra ilk kez faiz artırma kararı almıştı.