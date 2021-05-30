Almanya'da Covid-19 için hızlı test işletmelerine soruşturma

Almanya'da Bochum savcısı Covid-19'a karşı hızlı test merkezi işletmesinin iki sorumlusu hakkında 'faturada sahtecilik' şüphesiyle soruşturma başlattı.

WDR (Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu), NDR (Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu) ve SZ (Süddeutsche Zeitung- Güney Alman Gazetesi) tarafından yapılan araştırmalar ücretsiz hızlı korona test sisteminin şirketler tarafından nasıl suistimal edildiğini gösterdi. Araştırma, Bochum merkezli MediCan isimli şirketin NRW (Kuzey Ren-Vestfalya) eyaletinin çeşitli yerlerindeki test merkezlerinden, Düsseldorf Sağlık Bakanlığı´na ilettiği test sayıları ile gerçek sayılar arasında önemli farklar olduğunu ortaya koydu.

Geçtiğimiz cuma günü Köln- Marsdorf´ta bir test merkezinde 70 civarında test yapılmasına rağmen 977 test bildirildiği tespit edildi. Yine Essen kentinde bir otoparkta yaklaşık 550 ücretsiz test yapılmasına karşın bildirilen sayı 1743 oldu. Farklı bölgelerde yapılan rastgele örneklerde de benzer veriler elde edildi.

Bahsi geçen MediCan şirketinin sahibi Oğuzhan Can kendini savunurken, bazı bölgeler MediCan test merkezinden siparişlerini geri çekti. Şirket Almanya´nın 36 kentinde 54 test merkezi işletiyor.

Hükümet test başına 18 avro ödüyor. Bu olay test yönetmeliklerinin ve kontrol mekanizmalarının işlevsiz olduğuna yönelik eleştirilerin şiddetlenmesine neden oldu.