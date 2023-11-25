Almanya'da barış mitingi: 'İsrail'in savaşının desteklenmesi meşrulaştırılamaz'

Almanya başkenti Berlin'de, savaş karşıtı bir barış mitingi düzenlendi.

Mitinge katılım sayısını Alman polisi 5 bine yakın olarak açıklarken, mitingi düzenleyenler katılımın 20 bin kişiyi geçtiğini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaşa ve NATO'nun Ukrayna'ya silah göndermesine tepki gösterilen mitingde, katılımcılar, Ukrayna halkıyla dayanışma, ateşkes, müzakere ve Ukrayna'ya silah gönderilmesinin durdurulmasını talep etti.

Miting çağrısı, Sol Parti'nin eski liderlerinden Oskar Lafontaine ve Sol Partili siyasetçi Gregor Gysi'nin yanı sıra, işçi sendikaları, yazarlar ve müzisyenler tarafından destek gördü.

Mitingde, özellikle yeni bir parti kurmak üzere Sol Parti'den ayrılan Sahra Wagenknecht'in konuşması, Almanya'da hazırlıkları süren yeni sol partinin rotasının iyice belirginleşmesine yol açtı.

Bir süre önce yeni bir parti kurmak üzere Sol Parti'den 9 vekil arkadaşıyla birlikte ayrılan Wagenknecht, Ukrayna ve Gazze'deki savaşlarla ilgili Berlin çizgisine tamamen ters bir yönde ısrarlı olduklarının altını çizdi.

Mitingde yaptığı konuşmada İsrail'in acımasız bir savaş sürdürdüğünü belirten Wagenknecht, Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius'un yaklaşımının kabul edilemeyeceğine dikkat çekti. Almanya'nın yeniden savaşa hazır ve uygun hale gelmesi gerektiğini söyleyen Savunma Bakanı Boris Pistorius'un çağrısını hatırlatan Wagenknecht, “Pistorius savaşa uygun diyor, savunmaya uygun demiyor. Almanya'nın yeniden savaş sanatında ustalaşmasını istiyor!” diye konuştu. Wagenknecht'in bu sözleri uzun süre ve sloganlar eşliğinde alkışlarla karşılandı.

Sahra Wagenknecht, konuşmasında Hamas'ın İsrail'de gerçekleştirdiği vahşet karşısında şok olduğunu söyledi. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da Gazze'de “acımasız bir savaş sürdürdüğünü” savunan sol politikacı, Almanya'nın bu alandaki tarihi sorumluluğuna dikkat çekti. Bu tür bir sorumluluğun Almanya'nın İsrail'in acımasız savaşını desteklemesini haklı çıkaramayacağını belirten Wagenknecht, İsrail hükümetinden yana bir tutumun İslamcıları güçlendireceğini ve Almanya'daki Yahudi yaşamını da tehlikeye atacağını vurguladı.