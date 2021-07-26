Almanya'da aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir

Kendisi de hekim olan Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun, Almanları aşı olmaya çağırdı ve sonbahar aylarında aşılanmayanlara yönelik kısıtlamalar olabileceğini açıkladı. Bildgazetesinin hafta sonu baskısına konuşan Braun, "Aşılanma için iki sebep var. İlki aşılar koronavirüsün ağır geçirilmesini engellemede yüzde 90 etkiye sahip. İkincisi de aşılananlar aşılanmayanlara göre daha fazla özgürlüğe sahip olacaklar" diye konuştu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Tehlikeli delta varyantına karşı etkili olan aşılar var olduğu sürece yeni ve klasik anlamıyla tam bir kapanmanın gerekli olmayacağını da öngören Braun, olası bir dördüncü büyük dalganın sonuçlarına işaret etti. Yayılmada yüksek artış görülmesi halinde aşılanmayanların insanlarla bağlantısını azaltmak zorunda kalacağını da söyledi.

Braun, ilaveten restoran, sinema veya maçlara girişte aşı olmamış kişilerin test beyan etmelerine rağmen söz konusu yer ve etkinliklere gidişinin imkansız hale gelebileceğini, nitekim riskin büyük olacağını vurguladı.