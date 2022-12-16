Almanya'da 2023'te resesyon beklentisi

Almanya'da Ekonomi Enstitiüsü (IW), ülke ekonomisinin resesyona gireceğinin öngörüldüğünü açıkladı.
IW'nin beklentisine göre, Almanya'nın gayri safi milli hasılasında 4'te 3'lük bir düşüş gerçekleşecek.
Enstitü, beklenen resesyonun, pandemi dönemi ve 2008 krizindeki boyutta olmayacağını ifade etti.
IW ekonomi uzmanı Michael Grömling, "Krizin ciddiyeti ve süresi, enerji krizindeki gelişmelere bağlı olacak. Rusya'nın Ukrayna'ya dönük saldırısından kaynaklı jeopolitik tehlike her şeyin önüne geçiyor" dedi.
Almanya'nın reel gayri safi milli hasılasının Ukrayna'daki savaştan önceki öngörülere kıyasla yüzde 5 daha az olduğu belirtiliyor.