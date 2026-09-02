Almanya yeniden silahlanırken Münih silah sanayiinin merkezine dönüşüyor

Almanya’nın 2026 bütçesinde Savunma Bakanlığına yaklaşık 82,7 milyar avro ayrıldı. Bundeswehr için oluşturulan özel fonla birlikte ülkenin askerî harcamaları yaklaşık 108 milyar avroya ulaşıyor. Bu dönüşümün önemli merkezlerinden biri ise Bavyera eyaletinin başkenti Münih. Şehir; Airbus gibi köklü havacılık şirketleri ve startup aşamasından “scale-up” aşamasına geçen askerî teknoloji girişimleriyle birlikte Avrupa’nın önde gelen silah sanayii merkezlerinden birine dönüşüyor.

Münih ve çevresi; Airbus Defence & Space ve Leopard tanklarının üreticisi KNDS gibi köklü silah şirketlerinin yanı sıra, yeni nesil askerî teknolojiler geliştiren girişimlerin de odağı konumunda. Münih Ticaret ve Sanayi Odasına göre bölgede yalnızca askerî alanda faaliyet gösteren girişimlerin sayısı son yıllarda ikiye katlanarak yaklaşık 60’a ulaştı. Avrupa’nın en değerli özel teknoloji şirketlerinden biri haline gelen ve askerî alana yönelik yapay zekâ çözümleri sunan Helsing, 16 milyar avroya ulaşan piyasa değeri ve şehrin sokaklarında görülmeye başlayan reklamlarıyla bu büyümenin en görünür örneklerinden biri oldu.

Benzer şekilde, yörünge itiş sistemleri geliştiren Starflight Dynamics, otonom insansız kara sistemleriyle tanınan ARX Robotics ve insansız hava aracı savunma konseptleri üzerine çalışan TYTAN Technologies gibi pek çok girişim, Münih’in sunduğu akademik altyapı, sermaye ve nitelikli insan gücünün yanı sıra devletin sağladığı siyasal ve hukuki destekle hızla büyüyor.

Akademik kurumların askerî araştırmalara açılması, bölgedeki Bundeswehr varlığı, federal düzeyde tedarik süreçlerinin, Bavyera düzeyinde ise inşaat ve planlama izinlerinin hızlandırılması, Münih’i silah sanayii için elverişli bir merkeze dönüştürüyor. Bavyera’da 2024’te kabul edilen “Bundeswehr’i Teşvik Yasası”, gerekli görüldüğünde üniversitelerin orduyla işbirliği yapmasını öngörürken araştırmaların yalnızca sivil amaçlarla kullanılmasını şart koşan “sivil hükümleri” de yasakladı. Nisan 2026’da kabul edilen Savunma Sanayiini Teşvik Yasası ise silah üretimi ve test tesisleri için inşaat ve planlama süreçlerini kolaylaştırdı.

Silah sanayiindeki bu büyüme, Münih’in sivil sanayiinde yaşanan daralmayla aynı döneme denk geliyor. Münih merkezli BMW, 2027 sonuna kadar dünya genelinde yaklaşık 8 bin kişilik istihdam azaltımına hazırlanırken bölgedeki otomotiv çalışanlarının giderek daha fazla askerî teknoloji şirketlerindeki işlere yöneldiği belirtiliyor. Bir yanda otomotiv sektöründe istihdam azaltılırken diğer yanda kamu kaynakları ve devlet siparişleriyle büyüyen silah şirketlerinin işgücü talep etmesi, kentteki dönüşümün sınıfsal boyutunu da ortaya koyuyor.

Airbus’ın silahlanma hamlesi: U760 Ravenstorm

Airbus Defence and Space’ın Münih yakınlarındaki Taufkirchen yerleşkesi, bölgenin yerleşik askerî sanayi altyapısının parçalarından biri. Şirketin Berlin’deki ILA Havacılık Fuarı’nda tam ölçekli maketini tanıttığı U760 Ravenstorm insansız savaş uçağı ise Almanya genelindeki yeniden silahlanma programının en yeni örnekleri arasında yer alıyor.

Airbus’ın insanlı savaş uçaklarıyla ortak görev yapacak şekilde tasarladığı Ravenstorm’un azami kalkış ağırlığı altı ton. Airbus’ın açıklamasına göre yüksek ses altı seyir hızına ulaşması ve 500 kilogramın üzerinde faydalı yük taşıması öngörülen uçak; hava hedeflerine saldırı, kara hedeflerinin vurulması ve elektronik harp görevleri için geliştiriliyor. Şirket, henüz tam ölçekli bir maketten ibaret olan Ravenstorm’u 2030’lu yılların başında kullanıma sunmayı hedefliyor.

Airbus, Ravenstorm’u Almanya’nın askerî teknolojide dışa bağımlılığını azaltacak “egemen” bir Avrupa projesi olarak tanıtıyor. Ancak şirketin 2029’da Alman Hava Kuvvetleri’ne sunmayı planladığı ilk insansız savaş uçağı adımı, ABD’li Kratos şirketinin XQ-58 Valkyrie platformuna dayanıyor. Dolayısıyla teknolojik bağımsızlık söylemi, şimdilik tamamlanmış bir sanayi politikasından çok Airbus’ın Ravenstorm için ortaya koyduğu bir hedef niteliği taşıyor.

Münih’in geçmişinden bugünkü silahlanma dalgasına

Geçmişte Nazi Partisi'nin doğduğu ve “Hareketin Başkenti” (Hauptstadt der Bewegung) olarak rejim için ideolojik bir merkez olan Münih, 1945’e kadar Nazi Partisi yönetimine ev sahipliği yaptı ve aynı zamanda dönemin önemli silah sanayii merkezlerinden biri oldu.

Bugünkü Almanya’nın yeniden silahlanma politikalarıyla Nazi dönemi arasında doğrudan bir özdeşlik kurmak tarihsel olarak doğru olmaz. Ancak Münih’in geçmişi, kentin yeniden silah sanayiinin merkezlerinden biri haline gelmesini sıradan bir teknoloji ve girişimcilik öyküsü olarak anlatmayı da imkânsız kılıyor.

Bugün kamu bütçesi, üniversitelerin araştırma kapasitesi, planlama mevzuatı ve sivil sanayiden açığa çıkan işgücü silah şirketlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenleniyor. Münih böylece yalnızca askerî teknolojilerin geliştirildiği bir şirketler kümesi değil, Almanya’nın ve Avrupa’nın genişleyen savaş ekonomisinin başlıca merkezlerinden biri haline geliyor.