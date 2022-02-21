Almanya ve Fransa Rusya'nın Donbass kararını kınadı

Kremlin Basın Servisi'nin haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'a yakın gelecekte Donbass konusunda bir kararname imzalamayı düşündüğünü açıkladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın DHC ve LHC'yi tanıma planlarını kınadığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Putin ile yaptığı görüşmede hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.

Öte yandan AFP'nin haberine göre Macron Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili olarak ülkesinin ulusal savunma konseyini acil olarak toplantıya çağırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Twitter'dan yaptığı açıklamada Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi'ndeki açıklamalarla ilgili Macron ve Scholz ile acil istişarelerde bulunduğunu ve Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ni topladığını duyurdu.