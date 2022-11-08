Almanya Tabipler Birliği'nden Fincancı için dayanışma mektubu

Türk Tabipler Birliği (TTB), bugün yapılan yazılı açıklamada, Almanya Tabipleri Birliği’nin, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanan Şebnem Korur Fincancı için 27 Ekim’de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Almanya Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Klaus Reinhardt, 27 Ekim 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazarak TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasını protesto etti ve derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı. Mektupta, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasının hem ifade özgürlüğü hakkına hem de hekim meslek örgütünün özyönetimine saldırı anlamına geldiği belirtildi. Hekimlerin kendilerini toplum sağlığına adadığı, bu nedenle insan hakları ihlallerinin gündeme getirilmesinin her hekimin görevi olduğu hatırlatılan mektupta, Korur Fincancı’nın hekim ve insan hakları savunucusu kimliklerinin ayrılmaz bir biçimde bağlantılı olduğu vurgulandı.

Mektupta ayrıca Berlin, Hessen ve Hamburg tabip birliklerinin, Tıbbi Barış Örgütü (IPPNW), Demokrat Tabipler Derneği (VDÄÄ) ile hekim ve tıp öğrencilerinin sendikasının (The Marburger Bund), Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın derhal serbest bırakılması çağrısını içeren açıklama ve mesajlarına da yer verildi.” (ANKA)