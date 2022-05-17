Almanya Savunma Bakanı: 'İsveç ve Finlandiya konusunda Türkiye’yi ikna edeceğiz'

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı olumsuz tutumu hakkında açıklama yaptı.

VoA'da yer alan habere göre Lambrecht, "Bu iki ülkenin NATO’ya üye olarak katılmaları, birliği güçlendirecek bir durum. Sonunda Türkiye’yi ikna edeceğimize kesinlikle inanıyorum" diye konuştu.

Türkiye’nin bu konudaki kaygı ve gerekçelerinin ciddiye alınması gerektiğini söyleyen Lamprecht, Almanya’nın ödün vermeye hazır olup olmadığı konusunda gelen bir soruyu yanıtlamadı.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı: 'Erdoğan pazar satıcısı zihniyetinde'

Bugün Alman medyasına konuşan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini engellemeyeceğini ve bunun sorumluluğunu alamayacağını öne sürdü. Ankara’nın hedefinin savunma ürünlerinin ihracatı konusunda uygulanan sınırlandırılmaların kaldırılması, özellikle de ABD'den F-16'ların sevkiyatı olduğunu öne süren Asselborn, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda taviz verilmesini sağlamayı amaçladığını belirterek, Erdoğan'ın "pazar satıcısı zihniyetine" sahip olduğunu ve "fiyatı yükseltmek" istediğini iddia etti.