Almanya Şansölyesi Scholz: Almanya bu kışı da atlatacak

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Pazar günü yaptığı açıklamada, Berlin'in kışın krizinden krizsiz geçmesi için birkaç karar ve bu kapsamda "piyasa kurallarını değiştirmeye" hazır olduğunu söyledi.

65 milyarlık “enflasyon rahatlaması” planını açıklayan Scholz, "Bu kışı atlatacağız. Almanya zor bir zamanda birlikte duruyor" dedi.

Scholz, birçok Almanya vatandaşının artan fiyatlar ile mücadele ettiğinin "gayet farkında" olduğunu ve hükümetin "bu endişeleri çok, çok ciddiye aldığını" söyledi.

Pazar günü açıklanan üçüncü yardım önlemlerinin yaklaşık 65 milyar avro olduğu tahmin ediliyor. Bu Alman emeklilere bir kerelik 300 avro ve öğrencilere 200 avroluk daha küçük bir ödemeyi de içeriyor.