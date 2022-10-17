Almanya Sağlık Bakanı'ndan hastaneler için iflas ve kapanma uyarısı

Alman televizyon kanalı ARD'ye konuşan Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ülkede hastanelerin gelecek aylarda maddi olarak likidite sorunu yaşayacaklarını ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

Hastanelere daha fazla devlet yardımı yapılması konusunda bu hafta Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile görüşeceğini ifade eden Lauterbach, "Hastanelerin çok özel bir durumu olduğu açıktır. Burada hızlı ve gerçekten etkili reaksiyon göstermezsek kapanmalar olur" uyarısında bulundu.

Karl Lauterbach, hastanelere özel fon ayrılmasına karşı olduğunu bildirerek, "Her alan için özel fon oluşturamayız" yorumunda bulundu.

Alman Hastaneler Birliği'nin geçen ay yayımladığı rapora göre, ülkedeki ekonomik yapıda hastaneleri faaliyetlerini sürdürmesinin zorlaştığı, ülkedeki hastanelerin yüzde 40'ının iflas edebileceği bildirilmişti. Birlik, durumun gelecek yıl itibariyle daha da kötüleşmesini beklediğini açıklamıştı.