Almanya Sağlık Bakanı: Geçen yaz görülen vakalar Türkiye'ye gidenler yüzünden oldu

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede pandemi ve tedbirlerin gidişatına ilişkin açıklamada bulundu.

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Spahn, "Havalar güzelleşiyor, aşılama sayısı artıyor, vaka sayısı düşüyor. Tedbirler aşama aşama kaldırılacak. Uzun ve karanlık kışın ardından bu oldukça önemli. Ancak dertsiz bir yaz için vaka sayılarını dahaçok düşürmemiz gerekiyor" dedi.

Almanya'nın 16 eyaletinde Covid-19 kısıtlamaları gevşetilirken, bazı eyaletlerde restoran, bar, otel ve yüzme havuzları açılmaya başladı. Bazı eyaletlerdeyse yüz yüze eğitimin yeniden başlanmasına karar verildi.

Kısıtlamaların "fazla erken" kaldırılmaması gerektiğini söyleyen Spahn, "Günün talimatı yine dikkatli ve dayanıklı olmak oldu. Geçtiğimiz yaz vaka oranı yüzde 20'nin altındaydı. Bunu yeniden hedef olarak belirlemeliyiz" dedi.

Almanya'nın geçen yazdan dersler çıkarması gerektiğini söyleyen Spahn, bu dönemde Türkiye ve balkan ülkelerine seyahat edenlerin "ülkede görülen yeni vakaların yüzde 50'sine sebep olduklarını" belirtti. Spahn, "Bunu bu yıl önlemeliyiz. Türkiye gibi ülkelerle gidiş ve gelişlerde test uygulaması konusunda ön anlaşma yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Robert Koch sağlık ajansının verilerine göre Almanya'da pandeminin başından bu yana 3,6 milyon Covid-19 vakası görüldü. Şu ana kadar salgın nedeniyle 87 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.