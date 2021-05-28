Almanya, Namibya'daki soykırım nedeniyle 1,1 milyar avro tazminat ödeyecek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Cuma günü Namibya ile 20. yüzyılın başlarında Alman askerleri tarafından işlenen cinayetlerin soykırım olarak tanınması için yapılan görüşmelerin sonuçlandığını ve Berlin'in 1,1 milyar avro tazminat ödeyeceğini söyledi.

Maas, "Ortak tarihimizin en karanlık bölümüne yönelik ortak yaklaşım konusunda Namibya ile bir anlaşmaya varabildiğimiz için mutlu ve minnettarım. Beş yıl sonra [Özel Elçi] Ruprecht Polenz ve Namibyalı mevkidaşı Zed Ngavirue, anlaşmayı sonuçlandırabildiler. İki hükümetimiz adına yürüttükleri müzakereler ve iki parlamentonumuzun isteği üzerine 1,1 milyar avroluk kalkınmada yeniden yapılanma için özel bir program sunacak" dedi.

Namibya tarafının talebi üzerine, programa dahil edilen girişimler, arazi satın alma ve geliştirme, tarım, kırsal altyapı ve su temini ile mesleki eğitim gibi arazi reformu konularını kapsayacak. Maas, "Şimdi bu olayları bugünün bakış açısından resmen soykırım olarak adlandıracağız. Almanya'nın tarihi ve ahlaki sorumluluğu ışığında, Namibya'dan ve kurbanların torunlarından af diliyoruz" dedi.

Namibya, 1884'ten 1915'e kadar bir Alman sömürgesi durumundaydı. 1904-1907 arasında, Alman sömürge birlikleri, Herero ve Nama halklarının ayaklanmasının ardından on binlerce kişiyi öldürdü. İki ülke, 2015 yılından bu yana bu eylemleri soykırım olarak tanımak konusunda görüşmeler yapıyordu.