Almanya Merkez Bankası Başkanı: Pandemiden sonra kamu harcamaları frenlenmeli

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann, "para ve maliye politikaları arasında bir çatışma yaşanmasından kaçınılması için Euro Bölgesi hükümetlerinin pandemiden sonra kamu harcamalarını frenlemelerinin gerekeceğini" söyledi.

"Şu herkes için net olmalı ki, para politikasını mali politikanın hizmetine sunmuyoruz" diye konuşan Weidmann, "Para ve maliye politikası arasında bir çatışma olasılığını azaltılması için mali destek tedbirlerinin hedefli ve zaman sınırlı tutulması çok önemli" dedi.

Foreks'te yer alan habere göre Weidmann, kriz zamanlarında ekonomiye yüksek seviyede devlet müdahalesinin haklı göründüğünü ancak bunun yeni normal hale gelmemesi gerektiğini de vurguladı.