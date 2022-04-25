Almanya Dışişleri Bakanı'ndan 40 diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edilmesine dair açıklama

Rusya’nın 40 Alman diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesinin ardından açıklamada bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, “Rusya’nın Alman diplomatları istenmeyen kişi ilan etmesinde hiçbir şekilde haklılık payı yoktur” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Almanya'nın 40 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının ardından Rusya da 40 Alman diplomatı sınır dışı etti. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, yaptığı açıklamada, Rusya’nın Alman diplomatları sınır dışı ederek karşılık vermesini beklediklerini belirtti.

Baerbock, "Rusya’nın bugünkü adımını bekliyorduk. Rusya’nın Alman diplomatları istenmeyen kişi ilan etmesinde hiçbir şekilde haklılık payı yoktur. Rusya’da artan olumsuz koşullara rağmen çalışanlarımız ikili ilişkilerimize hizmet etmek için açıklık, ilgi ve büyük bir bağlılıkla Rusya'ya gittiler. Bugün iletilen sınır dışı etmelerle, Rusya bu nedenle kendisine daha fazla zarar veriyor” dedi.