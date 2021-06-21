Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye'yle göçmen mutabakatı güncellenmeli

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ile yeni bir göçmen mutakabatı talep etti.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Welt gazetesine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Maas, "Türkiye ile göç konusundaki iş birliğini güncellememiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

Maas, "Türk hükümeti ile yaşadığımız tüm sorunlara rağmen, bu ülkenin bizim için, önemsiz görülemeyecek bir göçmen yükünü üstlendiğini takdir etmeliyiz" dedi.

Varılacak yeni mutabakatla birlikte Türkiye'ye AB'den yeni kaynaklar aktarılmasının gerekeceğini söyleyen Maas, "Herhangi bir rakam vermek istemiyorum ancak bunun parasız olmayacağı gayet açık" dedi.