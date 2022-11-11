Almanya Dışişleri Bakanı: Doğu Avrupa'nın güvenliği Almanya'nın güvenliğidir

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Rus yönetiminin eylemlerinden dolayı Baltık ülkelerinde tehdidin hissedildiğini belirtti.

Alman askerlerinin NATO görevi kapsamında Litvanya’da bulunduğunu söyleyen Baerbock, "ittifakın doğu kanadını korumak için Litvanya ile yakın çalışmayı sürdüreceklerini" dile getirdi. Baerbock, hiçbir tehdidin bu dostluğu bozamayacağını belirterek “Güvenliğiniz bizim güvenliğimizdir. Doğu Avrupa'nın güvenliği Almanya'nın güvenliğidir" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'a cevap

Ayrıca Baerbock, bir soru üzerine İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın dün Twitter’dan yaptığı paylaşıma da cevap verdi. Evrensel insan haklarına saygının ulusal bir mesele olmadığı belirten Baerbock, “İnsan hakları benim için evrensel ve bölünmez olduğu gibi, tehditler de benim için dış politika ve uluslararası ilişkilerin bir aracı değildir” ifadesini kullandı.

Alman Bakan Baerbock, dün Twitter’dan yaptığı açıklamada, İran'daki göstericilere yönelik müdahaleler nedeniyle bu ülkeye gelecek hafta yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlandıklarını söylemişti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ise dün buna cevaben "Eski bağları baltalamak uzun vadeli sonuçlar doğurur. Almanya ortak zorlukları çözmeyi veya (İran ile) karşı karşıya gelmeyi seçebilir. Cevabımız orantılı ve kesin olacaktır" ifadesini kullanmıştı. (AA)