Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı. Scholz, toplantıda Covid-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında artan fiyatlar ve yüksek enerji faturalarıyla mücadele eden insanlara yardım etmek için vergi indirimi de dahil olmak üzere yeni bir önlem paketi sözü verdi.

Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminallerinin kışın faaliyete geçmesinin planlandığını söyleyen Scholz, ilk sıvılaştırılmış gaz terminallerinin gelecek yılın başında bağlanacağını açıklayarak, "LNG terminallerinin devreye alınması hızla ilerliyor. Amaç, gelecek yıl boyunca mümkün olduğunca çok sayıda terminali çalışır duruma getirmek" dedi.

Şu anda gaz temininin pahalı olduğunu belirten Scholz, Rus petrolü için tavan fiyat görüşmelerinde ilerleme olduğunu söyledi.

Ukrayna-Rusya savaşına da değinen Scholz, Almanya'nın Ukrayna'yı mali ve askeri olarak desteklemeye devam edeceğini belirtti. Scholz, savaşla ilgili "Rusya Devlet Başkanı ve siyasi liderleri savaşın dikte edilmiş bir barışla sona ermeyeceğini anlamalıdır" ifadesini kullandı. Rusya'nın savaş suçu işlediğini söyleyen Scholz, sorumluluğu Rusya devlet başkanının taşıdığını söyleyerek, "Bu bir suç savaşıdır, buna hiç şüphe yok" dedi. (İHA)