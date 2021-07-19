Almanya Başbakanı Merkel'den sel bölgesine ziyaret

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkenin batısında selden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek bölgede yaşayanlarla ve acil kurtarma ekipleriyle konuştu.

Ülkenin batısında selden en çok etkilenen yerlerden biri olan Schuld köyünü ziyaret eden Merkel, "Dünya iklim değişikliğiyle mücadelede daha hızlı olmalı" dedi.

Bölgede yeniden inşa için çalışmaların başlayacağına dair taahhüt veren Merkel, bölgedeki durumu "korkutucu" olarak niteledi.

Merkel, "Buradaki yıkımın anlatılabilmesi için Almanca'nın yeterli kelimesi yok. Ancak buradaki dayanışmayı görmek rahatlatıcı" diye konuştu.

Almanya ve Belçika'da en az 188 kişi yaşamını yitirdi

Almanya'daki sel felaketinde 4'ü itfaiye görevlisi en az 157 kişi yaşamını yitirirken, Belçika'da en az 31 kişi sel felaketi sonucunda öldü.

Ülkede selden en çok etkilenen eyaletler Kuzey Ren-Vestfalya, Renanya-Palatina ve Saarland oldu.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, geçtiğimiz hafta kabine toplantısında afet bölgesi için 300 milyon avro yardım paketi önerisi sunulacağını söylemişti.

Ülkede şiddetli yağışın güney doğru kaydığı belirtilirken, sel tehlikesi için Avusturya'da da uyarılar yapılıyor.